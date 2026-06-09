Женщинам раскрыли правила секса с партнером с толстым пенисом

Секс с партнером с толстым пенисом предполагает соблюдение определенных правил, которые позволят избежать болевых ощущений, заявила сексолог Олеся Мелехина. Их она раскрыла женщинам в своем Telegram-канале.

Мелехина утверждает, что влагалище способно растягиваться и подстраиваться под половой член любого размера. Таким образом, если у женщины возникает боль во время секса, причиной может быть, к примеру, недостаточное возбуждение перед проникновением, считает специалистка.

Кроме того, дискомфорт может возникнуть из-за использования малого количества смазки, продолжила она. Исходя из этого, сексолог посоветовала больше времени уделять предварительным ласкам и не жалеть лубриканта на водной или силиконовой основе. Что касается самого партнера, ему не стоит совершать быстрые и резкие движения, добавила она.

Ранее фармацевт Торрун Говинд предупредила об опасности секса в бассейне. По ее словам, половой акт в воде может обернуться различными инфекциями.