19:25, 2 октября 2025Россия

Украина атаковала Россию во время выступления Путина

ВСУ нанесли удары по Белгородской области во время выступления Путина
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во время выступления президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава государства 2 октября выступает на площадке Международного дискуссионного форума «Валдай». В этот момент четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ.

«В Шебекинском округе село Новая Таволжанка дважды атаковано дронами. Повреждены кровля частного дома и припаркованный легковой автомобиль. В селе Муром от удара дрона повреждены кровля, одна из стен частного дома и окна в летней кухне», — написал Гладков.

Помимо того, атакам подверглись села Долгое, Борисовка, Березовка. Информация о последствиях уточняется, добавил глава области.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили за сутки более 150 беспилотников по Белгородской области. Отмечается, что больше всего дронов — 97 — было выпущено по Шебекинскому муниципальному округу.

