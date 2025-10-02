Украина атаковала Россию во время выступления Путина

ВСУ нанесли удары по Белгородской области во время выступления Путина

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область во время выступления президента России Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава государства 2 октября выступает на площадке Международного дискуссионного форума «Валдай». В этот момент четыре муниципалитета Белгородской области подверглись ударам ВСУ.

«В Шебекинском округе село Новая Таволжанка дважды атаковано дронами. Повреждены кровля частного дома и припаркованный легковой автомобиль. В селе Муром от удара дрона повреждены кровля, одна из стен частного дома и окна в летней кухне», — написал Гладков.

Помимо того, атакам подверглись села Долгое, Борисовка, Березовка. Информация о последствиях уточняется, добавил глава области.

В этот же день стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили за сутки более 150 беспилотников по Белгородской области. Отмечается, что больше всего дронов — 97 — было выпущено по Шебекинскому муниципальному округу.