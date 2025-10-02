Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:16, 2 октября 2025Россия

Более 150 беспилотников выпустила Украина по российскому региону

Гладков: ВСУ за сутки выпустили более 150 БПЛА по Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки более 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Больше всего дронов — 97 — было выпущено по Шебекинскому муниципальному округу. По словам Гладкова, 95 из них удалось сбить или подавить.

«По городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Антоновка, Безымено, Дунайка, Козинка, Пороз, Почаево, Смородино и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе 14 обстрелов и нанесены удары 21 беспилотника. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю ранены два человека. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он.

Атакам также подверглись Алексеевский и Валуйский муниципальные округа, Белгородский, Волоконовский и Красногвардейский районы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России испытали новейший кинетический перехватчик дронов «Изделие 545». На что он способен?

    60-летняя Элизабет Херли раскрыла секрет моложавой внешности

    Экс-генсек НАТО назвал союзников Украины «коалицией ожидающих»

    Более 150 беспилотников выпустила Украина по российскому региону

    Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе и попал на видео

    Женщина из России помогала ВСУ деньгами

    Захарова описала выборы в Молдавии словами «кринж-цирк»

    «АвтоВАЗ» приготовился увеличить производство ради реализации закона о локализации такси

    Стало известно о выводе командных пунктов ВСУ из Константиновки

    Потушившие зажженный в 1957 году Вечный огонь объяснились на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости