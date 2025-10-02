Более 150 беспилотников выпустила Украина по российскому региону

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили за сутки более 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Больше всего дронов — 97 — было выпущено по Шебекинскому муниципальному округу. По словам Гладкова, 95 из них удалось сбить или подавить.
«По городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Антоновка, Безымено, Дунайка, Козинка, Пороз, Почаево, Смородино и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе 14 обстрелов и нанесены удары 21 беспилотника. В селе Козинка от ударов FPV-дронов по автомобилю ранены два человека. Мужчина госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал он.
Атакам также подверглись Алексеевский и Валуйский муниципальные округа, Белгородский, Волоконовский и Красногвардейский районы.