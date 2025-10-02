Россия
Пожар начался после удара ВСУ по российскому региону

Волгоградский губернатор Бочаров: Возгорание произошло из-за атаки ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Pixabay

В Волгоградской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) начался пожар. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областная администрация в Telegram-канале.

«В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В населенном пункте Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки», — сообщил губернатор.

По его данным, никто не пострадал. Отразить атаку удалось силами противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно информации Минобороны, в ночь на четверг, 2 октября, силы ПВО сбили 85 дронов ВСУ над семью регионами России. Помимо Волгоградской области, под удар также попали Воронежская, Белгородская, Саратовская, Ростовская и Пензенская область, а также Крым.

