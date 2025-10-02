Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 85 беспилотников ВСУ над семью регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 2 октября, выпустили по России 85 беспилотников. Подробности о ночных ударах по России раскрыло Минобороны в Telegram-канале.

По данным ведомства, всего силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 летательных аппаратов над семью регионами России. Больше всего дронов — 38 — сбили над Воронежской областью.

Еще 13 летательных аппаратов перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, 10 — над Саратовской, 7 — над Ростовской, 4 — над Волгоградской, 2 — над Пензенской. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Ранее армия России уничтожила «Искандером» два десятка груженных беспилотниками фур ВСУ. В ходе разведки российские военные выявили скопление грузовиков, перевозивших ударные беспилотники — в 20 фурах находились 100 тяжелых дронов типа «Лютый».