Армия России уничтожила «Искандером» два десятка груженных беспилотниками фур ВСУ

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Армия России уничтожила «Искандером» два десятка груженных беспилотниками фур ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

По данным российского военного ведомства, в ходе разведки было выявлено скопление грузовиков, перевозивших ударные беспилотники. В 20 фурах находилось 100 дронов дальнего действия типа «Лютый» Вся техника была уничтожена в районе подготовки беспилотников к развертыванию.

Потери противника в живой силе составили 60 человек, в том числе водители грузовиков, отметили в Минобороны.

В ходе спецоперации оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» применяется для поражения приоритетных целей. Так, ранее армия России нанесла удар «Искандерами» по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Произошло прямое попадание в одно из укрытий. Перед этим еще один «Искандер» отработал по американской РСЗО HIMARS, развернутой под Сумами. Кадры уничтожения пусковой установки попали на видео.

