На Украине заявили об ударе «Искандеров» по учебному подразделению ВСУ

Сухопутные войска ВСУ: ВС РФ ударили «Искандерами» по учебному подразделению
Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар при помощи оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по учебному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили Сухопутные войска украинской армии в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 24 сентября, враг нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Среди примененных средств поражения — две баллистические ракеты "Искандер"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар попал точно в одно из укрытий. В результате происшествия украинские войска понесли потери, размер которых не уточняется.

Как уточняет российский Telegram-канал «Военный Осведомитель», удар мог быть нанесен по полигону в Черниговской области.

Ранее Минобороны России сообщало, что российские войска ударили «Искандером» по площадке запуска БПЛА у Краматорска. Атакой были уничтожены до 25 дронов дальнего действия типа «Лютый», пункт управления БПЛА, 20 бойцов ВСУ и пять единиц автомобильной техники.

