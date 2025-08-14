Бывший СССР
В сеть попали кадры уничтожения HIMARS ВСУ ударом «Искандера»

Российские войска ударом ОТРК «Искандер» уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ под Сумами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» уничтожили под Сумами американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Как уточнили авторы сообщения, удар нанесли бойцы группировки войск «Север». Цель ракетного комплекса располагалась у населенного пункта Жихово в Сумской области Украины.

Военные корреспонденты также отметили, что, помимо американской РСЗО, в результате атаки были уничтожены специалисты украинской армии.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар «Искандером» по учебному центру ВСУ. Он находился у населенного пункта Десна в Черниговской области.

