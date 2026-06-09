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03:06, 9 июня 2026Мир

В Польше отказались быть «дешевой проституткой» для Украины

Миллер: Польша не будет дешевой проституткой в конфликте на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Michal Fludra / Globallookpress.com

Польша не должна быть бесплатным тылом для Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер в эфире телеканала WolnośćTV.

Он поддержал идею о лишении украинского президента Владимира Зеленского ордена Белого орла, отметив, что это стало бы хорошей возможностью дать Киеву понять, что «если кто-то преступник, то его и будут называть преступником».

«Польша не бесплатный тыл для этого конфликта и не бесплатная перевалочная станция. Она не дешевая проститутка!» — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что Варшаве не следует проявлять нерешительность в ситуации с орденом Зеленского, поскольку Украина может расценить это как проявление слабости и страх «бросить вызов» Киеву.

Ранее Миллер обвинил Зеленского в сознательном оскорблении Варшавы. Причиной стало присвоение элитному подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) почетного наименования «имени героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

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