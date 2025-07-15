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14:30, 15 июля 2025Мир

Украина запросила у Трампа способное бить по Москве оружие

FT: Трамп и Зеленский обсудили передачу ВСУ способных бить по Москве ракет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.S. Navy derivative work / Wikimedia

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудили передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, способных бить по Москве и Санкт-Петербургу. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Financial Times.

«Украинцы просили предоставить им ракеты Tomahawk — крылатые ракеты точного удара с дальностью действия около 1600 километров. Но у администрации Трампа, как и у администрации Байдена, были опасения по поводу недостаточной сдержанности Украины», — передает издание слова собеседника, осведомленного о ходе переговоров.

Ранее военный эксперт Сергей Глазунов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что США не готовы воевать с Россией, потому не станут передавать Украине ракеты Tomahawk, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга.

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