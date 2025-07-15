Риски получения Украиной долетающих до Москвы американских ракет оценили

Военный эксперт Глазунов: США не передадут ВСУ долетающие до Москвы ракеты

США не готовы воевать с Россией, потому не станут передавать Украине ракеты Tomahawk, способные долетать до Москвы и Санкт-Петербурга, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт Сергей Глазунов. Он напомнил, что американский президент Дональд Трамп вычеркнул эти ракеты из списка для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Сейчас США поставляют Украине ракеты ATACMS. Их радиус — порядка 300 километров, они долетают до Воронежа. С Tomahawk другая история — они могут долететь хоть до Москвы и Питера, хоть до Урала. Это более современные ракеты с очень большой дальностью», — сказал Глазунов.

Военный эксперт уточнил, что Трамп вычеркнул это орудие из украинского списка. Он предположил, что в ходе переговоров российская сторона могла указать на то, что передача Tomahawk стала бы переходом границ.

«Может, сказали, что передача этих ракет станет объявлением войны России. Так что вряд ли они появятся у ВСУ. Все же США не готовы воевать с Россией», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что американский лидер может разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Также стало известно, что Трамп якобы рассматривал возможность передачи Украине ракет Tomahawk.