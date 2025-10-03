Россия
В России назвали последствия поставок американских ракет Tomahawk Украине

Депутат Чепа: Поставки Tomahawk Киеву негативно отразятся на отношениях США и РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: U.S. Navy / Lt. j.g Matthew Daniels / Reuters

Поставки американских ракет Tomahawk Украине негативно повлияют на отношения США и России, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Последствия он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Точно повлияют негативно. Если такое решение будет принято, это затруднит решения по всем другим возможным договоренностям. Просядут и договоренности по Украине после этого. Если будет принято такое решение, то ситуация обострится. Мы будем принимать соответствующие меры», — высказался депутат.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил о том, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, однако это негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия должным образом отреагирует на передачу Украине ракет Tomahawk. По его словам, это станет новым витком напряженности в отношениях между странами.

