Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk

The Telegraph: Зеленский попросил у Трампа на закрытой встрече ракеты Tomahawk
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Navy / Wikimedia

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что соответствующую просьбу представитель Киева озвучил на закрытой встрече с Трампом. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».

Ранее Зеленский заявил, что Трамп поддерживает украинские удары по России. По его словам, речь якобы шла об объектах энергетики и военного производства.

24 сентября Зеленский сообщил об отсутствии у Украины больших толстых ракет. Он рассказал об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

