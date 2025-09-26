Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk

The Telegraph: Зеленский попросил у Трампа на закрытой встрече ракеты Tomahawk

Украинский лидер Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа крылатые ракеты Tomahawk. Об этом сообщает The Telegraph.

Уточняется, что соответствующую просьбу представитель Киева озвучил на закрытой встрече с Трампом. По информации источников, американский президент оценил ее «чрезвычайно позитивно».

Ранее Зеленский заявил, что Трамп поддерживает украинские удары по России. По его словам, речь якобы шла об объектах энергетики и военного производства.

24 сентября Зеленский сообщил об отсутствии у Украины больших толстых ракет. Он рассказал об этом, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.