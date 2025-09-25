Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:14, 25 сентября 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о поддержке Трампом ударов по России

Зеленский заявил, что Трамп поддерживает удары по России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп поддерживает украинские удары по объектам энергетики и военного производства в России. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике», — заявил украинский лидер.

Он посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ. По его словам, Киев готов использовать против России дальнобойное оружие США.

В интервью Зеленский также заявил, что готов уйти с должности президента Украины после окончания конфликта. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости