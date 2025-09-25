Зеленский заявил о поддержке Трампом ударов по России

Зеленский заявил, что Трамп поддерживает удары по России

Президент США Дональд Трамп поддерживает украинские удары по объектам энергетики и военного производства в России. Об этом в интервью заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Если они атакуют нашу энергетику, президент Трамп поддерживает, что мы можем ответить по российской энергетике», — заявил украинский лидер.

Он посоветовал сотрудникам Кремля узнать местонахождение бомбоубежищ. По его словам, Киев готов использовать против России дальнобойное оружие США.

В интервью Зеленский также заявил, что готов уйти с должности президента Украины после окончания конфликта. По его словам, он может дать сигнал парламенту готовиться к выборам в случае прекращения огня.