Зеленский пожаловался на недостаток у Украины больших и толстых ракет

Зеленский: У Украины нет больших и толстых ракет
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Украина не имеет «больших и толстых ракет». Такое заявление сделал президент республики Владимир Зеленский, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, передает «РБК-Украина».

«Украина не имеет больших толстых ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах, но у нас есть дроны», — заявил украинский лидер.

По его словам, у страны не было другого выбора, кроме как производить беспилотники.

Ранее Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп в ходе работы на Генассамблее ООН в Нью-Йорке показал, что хочет поддерживать Киев до конца конфликта.

