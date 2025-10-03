Мир
09:23, 3 октября 2025Мир

«Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

Nikkei: Путин мог пригрозить Западу «Орешником» при угрозе для Москвы
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Россия может ответить на угрозы Запада ударами комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник». К такому выводу пришла японская газета Nikkei.

На заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин рассказал о росте милитаризации Европы и усиленном раздувании «российской угрозы». Как сообщает издание, он отверг наличие у Москвы планов атаковать НАТО, но подчеркнул, что Россия «ответит быстро», если со стороны альянса возникнет угроза.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

«Конкретных ответных мер он не назвал, но в России в 2025 году должно начаться серийное производство новой ракеты средней дальности "Орешник", радиус действия которой охватывает всю Европу. Есть вероятность, что он имел в виду именно эти шаги», — пишет газета.

На Украине и в США признали бессилие перед «Орешником»

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что страна не обладает техническими возможностями для перехвата «Орешника». «Это очень серьезное оружие. Перехватить его мы не сможем», — сказал он.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Буданов также выразил сомнение в возможности западных стран перехватывать российские ракеты.

Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что у США и НАТО нет подобных новых ракет средней дальности, поэтому сбить их они также не могут. По мнению аналитика, возможность «Орешника» поразить цели в Европе полностью меняет картину мира на данный момент.

Ранее стало известно о поступлении первого серийного «Орешника» в войска

1 августа 2025 года Путин объявил о поступлении первого серийного «Орешника» в распоряжение Вооруженных сил (ВС). «У нас произведен первый серийный комплекс "Орешник", первая серийная ракета, и она поступила в войска. Теперь серия заработала», — заявил президент.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

О первом применении ракеты российский лидер рассказывал в ноябре 2024 года. Он тогда отметил, что средств противодействия такому оружию не существует. «Орешник» атакует цели со скоростью 10 Махов — это 2,5–3 километра в секунду.

Путин пошутил про название российской ракеты. «У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», — сказал он.

