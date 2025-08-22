Путин отказался ударить «Орешником» по офису Зеленского

Президент России Владимир Путин отказался ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по Банковой улице в Киеве, где располагается офис президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. Он сообщал, что «Орешник» разместят в Белоруссии до конца 2025 года. Украину обвиняли в попытках сорвать эти планы.

Лукашенко описал реакцию в Киеве на удар «Орешником»

Лукашенко заявил, что озвучил свое видение развития ситуации на Украине в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

«Вы же видите — что приятного, если бьют по аэродромам, взрывают нефтебазы внутри России и по жилым кварталам, и по заводам. Ничего хорошего для России нет. Путин же это понимает не хуже, чем я. То есть для России это не надо. Для Украины — тем более», — заявил президент Белоруссии. Он объяснил, что после удара «Орешником» по «Южмашу» — крупнейшему украинскому заводу ракетно-космической отрасли, который в последнее время выпускал среди прочего беспилотники — в Киеве поняли, что Россия может нанести удар и по Банковой, где расположены многие административные здания, в том числе офис президента.

Лукашенко считает, что Россия могла применить «Орешник» и по «более чувствительным» для Украины объектам, но этого не было сделано, потому что Россия настроена на мирное урегулирование, а Путин, которого на Западе называют агрессором, отказался бить по гражданским объектам и отвел войска, которые в начале конфликта находились под Киевом.

Инсайдерская вам информация. Такие замыслы [ударить «Орешником» по Банковой] у кого-то в России были, не буду называть. Путин сказал: «Ни в коем случае» Александр Лукашенко президент Белоруссии

Лукашенко добавил, что в этом случае от центров принятия решений на Украине ничего бы не осталось. Он считает, что для достижения мира необходимо пройти несколько этапов, но сейчас важно остановить боевые действия.

«Орешник» разместят в Белоруссии до конца 2025 года

В начале апреля Лукашенко заявил, что «Орешник» будет размещен на территории Белоруссии к концу 2025 года. Минск уже решил все вопросы, связанные с логистикой и формированием подразделений, которые будут оснащены российским ракетным комплексом.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что на учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и российского ракетного комплекса. «Это для нас важный элемент прежде всего стратегического сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему», — рассказал Хренин.

Источники в рядах белорусской оппозиции сообщали, что Украина планирует сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.