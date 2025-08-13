В Белоруссии анонсировали учения по планированию применения ядерного оружия и «Орешника»

На учениях «Запад-2025» отработают планирование применения ядерного оружия и ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает БелТА.

«Это для нас важный элемент стратегического прежде всего сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему», — рассказал Хренин.

По его словам, Белоруссия видит обстановку на своих западных и северных границах и, несмотря на свою открытость и миролюбие, должна «держать порох всегда сухим».

Ранее Хренин заявил, что для решения украинского конфликта необходимо устранить его первопричины. По его словам, если провести «очень сильную работу» и убрать первопричины, то мир установится на долгие годы.