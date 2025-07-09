В Белоруссии рассказали о подготовке к размещению «Орешника»

Муравейко: Белоруссия решила все вопросы, связанные с «Орешником»

Минск решил все вопросы, связанные с логистикой и формированием подразделений, которые будут оснащены ракетным комплексом «Орешник». Об этом заявил начальник генерального штаба вооруженных сил, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

«Сегодня все вопросы логистические, все вопросы по созданию, формированию и развитию подразделений, оснащенных "Орешниками", у нас решены», — объяснил Муравейко.

Ранее Лукашенко раскрыл сроки размещения «Орешника» в Белоруссии. По его словам, комплекс баллистических ракет средней дальности появится на территории страны до конца 2025 года.

Также стало известно, что российская ракета «Орешник» не дает НАТО «спать по ночам». Отмечалось, что ее конфигурация позволяет уничтожать несколько целей одной ракетой и существенно усложняет любые попытки защиты от атаки.