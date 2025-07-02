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11:35, 2 июля 2025Наука и техника

В Европе напряглись из-за «не дающей НАТО спать по ночам» российской ракеты

Focus: Российская ракета «Орешник» напрягает и не дает НАТО спать по ночам
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российская гиперзвуковая ракета «Орешник» представляет собой оружие для быстрого и внезапного удара, которое сложно перехватить современными системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет польское издание Focus.

В публикации утверждается, что гиперзвуковая ракета «Орешник» «не дает НАТО спать по ночам» из-за своих тактико-технических характеристик, предполагающих, в частности, большую маневренность ракеты, наличие разделяющейся головной части с шестью блоками индивидуального наведения и дальность полета 5000 километров. «Такая конфигурация позволяет уничтожать несколько целей одной ракетой и существенно усложняет любые попытки защиты от атаки», — пишет издание.

Портал задался вопросом о том, как НАТО может ответить на «Орешник»? «Теперь НАТО сталкивается с вопросами: стоит ли инвестировать в более быстрые перехватчики? Возобновить переговоры по контролю над вооружениями? Или разработать собственное антигиперзвуковое оружие? Ни один из вариантов не является дешевым и не освобождает от политической напряженности», — заключает издание.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года.

В июне председатель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что массовое производство ракетного комплекса «Орешник» повысит военный потенциал Российской Федерации и отрезвит НАТО.

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