Украину заподозрили в желании сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

РИА Новости: СБУ обсудит в Варшаве срыв размещения «Орешника» в Белоруссии

Украина планирует сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах белорусской оппозиции.

По его словам, эта тема будет обсуждаться на закрытой части конференции «Новая Беларусь», которую посетят представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) республики, а также польская Служба военной разведки.

«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД [баллистической ракеты средней дальности]) "Орешник"», — рассказал собеседник агентства.

Мероприятие пройдет 9-10 августа в Варшаве.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года.