Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:09, 7 августа 2025Бывший СССР

Украину заподозрили в желании сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

РИА Новости: СБУ обсудит в Варшаве срыв размещения «Орешника» в Белоруссии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Украина планирует сорвать размещение российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в рядах белорусской оппозиции.

По его словам, эта тема будет обсуждаться на закрытой части конференции «Новая Беларусь», которую посетят представители Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) республики, а также польская Служба военной разведки.

«Особое внимание на встрече будет уделено вопросам координации усилий по противодействию размещению российских войск на территории Беларуси, в частности БРСД [баллистической ракеты средней дальности]) "Орешник"», — рассказал собеседник агентства.

Мероприятие пройдет 9-10 августа в Варшаве.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что «Орешник» будет размещен на территории страны к концу 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Есть все шансы». Трамп заявил, что его встреча с Путиным может состояться очень скоро

    Роскомнадзор отказался раскрыть сведения о «Радиостанции Судного дня»

    Украину заподозрили в желании сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии

    Россиянам раскрыли серьезную причину отказа в наследстве

    Раскрыто число пенсионеров в России

    Полковник назвал итог вторжения ВСУ в Курскую область

    Россиян предупредили об угрозе рака из-за кремов при одном условии

    51-летнюю бывшую участницу Spice Girls засняли в бикини

    Парень совершил роковую ошибку во время мастурбации и пожалел об этом

    В Британии положительно оценили переговоры Путина и Уиткоффа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости