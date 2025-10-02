Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:17, 2 октября 2025Россия

Путин пошутил про «Орешник»

Президент России Путин пошутил, что ракета называется Орешник, а не Орешкин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Российский лидер Владимир Путин пошутил про название ракеты «Орешник». Во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент напомнил, что ракета называется «Орешник», а не «Орешкин».

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», — отметил глава РФ.

Путин также заявил, что в России ведется работа по созданию новых систем гиперзвукового оружия. Лидер РФ указал, что у страны уже имеется гиперзвуковое оружие «Кинжал» и оружие межконтинентальной дальности «Авангард».

Ранее Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. По его словам, в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Путин завершил свое выступление на заседании клуба «Валдай»

    Telegram отреагировал на возможное получение властей США доступа к серверам

    Трамп сделал новое заявление о конфликте на Украине

    Путин пошутил про «Орешник»

    Российский футболист погиб в 44 года

    Путин пригрозил ядерными испытаниями

    Путин допустил появление в России новых систем гиперзвукового оружия

    На Украине сообщили о пропаже Кличко

    Путин назвал сына замдиректора ЦРУ русским солдатом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости