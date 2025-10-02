Путин пошутил про «Орешник»

Президент России Путин пошутил, что ракета называется Орешник, а не Орешкин

Российский лидер Владимир Путин пошутил про название ракеты «Орешник». Во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент напомнил, что ракета называется «Орешник», а не «Орешкин».

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия: взять тот же "Орешник". Не "Орешкин", а "Орешник"», — отметил глава РФ.

Путин также заявил, что в России ведется работа по созданию новых систем гиперзвукового оружия. Лидер РФ указал, что у страны уже имеется гиперзвуковое оружие «Кинжал» и оружие межконтинентальной дальности «Авангард».

Ранее Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. По его словам, в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.