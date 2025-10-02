Путин допустил появление в России новых систем гиперзвукового оружия

Путин: В России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия

В России ведется работа по созданию новых систем гиперзвукового оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что у страны уже имеется гиперзвуковое оружие «Кинжал» и оружие межконтинентальной дальности «Авангард». Глава государства допустил, что у России могут появиться и другие системы. «Мы ничего не забыли из того, что планировали. <...> Результаты будут», — подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что баллистическая ракета «Орешник» очень хорошо зарекомендовала себя в боевых условиях. По его словам, в России уже разворачивается серийное производство этого ракетного комплекса.