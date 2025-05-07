В России заявили, что Путин выбирает цели для «Орешника» в Киеве. Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия

Mash: Москва выбирает цели для ударов «Орешником» в Киеве

По Киеву могут ударить «Орешником» в ответ на провокации в период трехдневного перемирия. О том, что президент России Владимир Путин мог поручить Минобороны выбрать цели для ракетного комплекса, стало известно после массированной атаки украинских беспилотников на российские регионы.

При этом источник не уточнил, какие военные цели могли быть выбраны российским лидером в качестве объектов для ответного удара.

«Орешник» впервые применили в ноябре 2024 года в рамках специальной военной операции. Ракета с дальностью 5,5 тысячи километров развивает скорость до 11 чисел Маха. Комплекс получил разделяющуюся головную часть с управляемыми блоками индивидуального наведения

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На Украине отреагировали на сообщения о возможном ударе «Орешником»

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал украинцев идти в укрытия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Комментируя сообщения о возможном ударе ракетного комплекса «Орешник» по Киеву, депутат напомнил украинцам о соблюдении мер предосторожности. Однако новости об использовании «Орешника» Гончаренко назвал «информационной атакой».

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Давайте меньше тянуть в наше информационное пространство пропаганды, а при объявлении воздушной тревоги — проходить в укрытие», — написал он.

Украина вторые сутки атакует российские регионы беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в преддверии Дня Победы и объявленного президентом России перемирия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) вторые сутки продолжают наносить удары беспилотниками по российским регионам, в том числе по Московской области. Из-за угрозы атаки беспилотников более чем в 30 российских городах отключали мобильный интернет.

Целями украинских беспилотников стали Московская, Ярославская, Тульская, Воронежская, Костромская и Смоленская области, а также Мордовия. В Саранске после атаки дронов отменили занятия в школах и вузах, закрыли детсады. Также об уничтоженных над небом беспилотниках сообщали в Курской и Брянской областях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления президента Украины Владимира Зеленского о перемирии в честь 9 Мая и о параде Победы в Москве — это угрозы террориста мирового масштаба. Ранее он рекомендовал мировым лидерам, которые собираются посетить парад, не ехать в Россию.

«Недвусмысленно пригрозил мировым лидерам, которые планируют прибыть 9 Мая в Москву», — написала Захарова. Она назвала Зеленского трусливым предателем-коллаборационистом, который в этот день будет чтить память не деда-фронтовика, а «зиганет фашистам».