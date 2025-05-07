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10:51, 7 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады призвал украинцев идти в укрытия после новостей про «Орешник»

Гончаренко призвал украинцев идти в укрытия на фоне новостей про «Орешник»
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Сообщения о возможном ударе ракетного комплекса «Орешник» по Киеву являются информационной атакой. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Давайте меньше тянуть в наше информационное пространство пропаганды, а при объявлении воздушной тревоги — проходить в укрытие», — написал он.

Утром 7 мая Telegram-канал Mash сообщил, что президент России Владимир Путин поручил Минобороны выбрать цели для «Орешника» в Киеве в ответ на возможные удары по российской территории. При этом авторы публикации не уточнили, какие именно цели моги быть выбраны оборонным ведомством.

Российские войска впервые применили «Орешник» в ноябре 2024 года. Тогда при помощи гиперзвуковой ракеты был нанесен удар по военно-промышленному объекту в Днепропетровске.

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