Глава украинской разведки признал бессилие Киева перед «Орешником»

Глава ГУР Буданов: Украина не обладает возможностями для перехвата «Орешника»
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Украина не обладает техническими возможностями для перехвата снарядов комплекса баллистических ракет средней дальности «Орешник». Бессилие перед передовым российским вооружением признал в интервью для Youtube-канала «Апостроф TV» руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

«Это очень серьезное оружие. Перехватить его мы не сможем», — заявил глава украинской разведки.

Он также выразил сомнение, что перехватывать российские ракеты будут способны западные страны.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лидеру России Владимиру Путину предлагали ударить комплексом «Орешник» по офису президента Украины в Киеве, однако тот отказался.

