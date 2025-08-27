В Кремле разъяснили позицию Путина об атакуемых армией России целях

Армия России наносит удары исключительно по военным целям. Это позиция президента страны Владимира Путина, разъяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер «занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию» касательно выбора атакуемых целей. «Она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше», — заверил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по офису президента Украины в Киеве, однако тот отказался.

До этого Песков заявил, что ежедневные действия российских военных в зоне спецоперации и есть ответ на удары ВСУ.