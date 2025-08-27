Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:03, 27 августа 2025Россия

В Кремле разъяснили позицию Путина об атакуемых армией России целях

Песков: Армия России наносит удары только военным целям, это позиция Путина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России наносит удары исключительно по военным целям. Это позиция президента страны Владимира Путина, разъяснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер «занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию» касательно выбора атакуемых целей. «Она сохраняется и будет сохраняться, безусловно, дальше», — заверил Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путину предлагали ударить комплексом баллистических ракет средней дальности «Орешник» по офису президента Украины в Киеве, однако тот отказался.

До этого Песков заявил, что ежедневные действия российских военных в зоне спецоперации и есть ответ на удары ВСУ.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта личность ключевого исполнителя диверсии на «Северных потоках». Что о нем известно и какое наказание его ждет?

    Россиянин попался на взятке сотруднику ФСБ

    Одному из трех российских генералов-взяточников выбрали суровое наказание

    В Подмосковье забил коммунальный гейзер

    Российские войска взяли в плен девять операторов БПЛА

    Алиев рассказал о свержении Пашиняна

    Российский боец СВО рассказал подробности об ударе по движущейся колонне техники НАТО

    Песков дал характеристику позиции Путина по СВО

    Президент Финляндии рассказал о тесном контакте с Зеленским

    В Кремле назвали необходимый шаг для урегулирования конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости