Песков порассуждал об ответах российских войск на действия ВСУ

Песков: Ежедневные действия российских военных и есть ответ на удары ВСУ

Ежедневные действия российских военных и есть ответ на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Все, что происходит в рамках специальной военной операции, все, что делается нашими военными ежедневно — это и есть ответ на действия киевского режима, который сейчас уже приобрел все характеристики террористического режима», — сказал он.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов, является ли ночная атака Вооруженных сил (ВС) России по военным целям на Украине тем самым ответом, о котором президент России Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее Песков заявил, что Путин действительно сказал во время звонка Трампу, что Москва ответит на атаку по аэродромам. Он подчеркнул, что ответ будет таким и тогда, каким и когда посчитают это целесообразным российские военные.