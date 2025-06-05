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12:53, 5 июня 2025Мир

В Кремле рассказали о теме ударов возмездия в разговоре Путина с Трампом

Песков: Путин действительно сказал Трампу, что РФ ответит на атаку по аэродромам
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин действительно сказал американскому коллеге Дональду Трампу, что Москва ответит на атаку по аэродромам. О теме ударов возмездия в разговоре глав государств рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что ответ будет таким и тогда, как и когда, посчитают целесообразным российские военные.

Ранее Путин и Трамп провели телефонные переговоры, которые длились примерно один час и 15 минут. Американский лидер заявил, что обсудил с российским президентом атаку украинских дронов на российские аэродромы, а также «другие атаки, которые совершались обеими сторонами».

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