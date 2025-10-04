В США заявили о нежелании Вашингтона отправлять Киеву новые модификации Tomahawk

Аналитик Хеннингсен: Киев не получит новейшие модификации ракет Tomahawk

Украина не получит новейшие модификации ракет Tomahawk, а старые не будут эффективны. Об этом заявил журналист и аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Мы опять говорим о чудо-оружии. Они действительно верят, что это каким-то образом изменит ход битвы», — отметил эксперт, имея в виду расчеты западных политиков, касающиеся передачи упомянутых ракет Киеву.

Аналитик уверен, что Запад не станет передавать Киеву новейшие и самые эффективные модификации каких-либо вооружений. В частности, речь идет о Tomahawk.

Так было и с другими вооружениями, которые мы ранее поставляли Украине, констатировал Хеннингсен.

Ранее обозреватель Тед Снайдер рассказал, что администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вряд ли передаст Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk из-за опасности втягивания США в прямой конфликт с Россией.

Помимо этого, военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что передача Украине Tomahawk маловероятна. Дело в том, что данные ракеты находятся в пользовании американцев, указал он.