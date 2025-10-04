Мир
05:45, 4 октября 2025

Американский журналист рассказал об опасных последствиях передачи Tomahawk Киеву

Аналитик Снайдер: Киев вряд ли получит Tomahawk из-за риска конфликта РФ и США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа вряд ли передаст Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk из-за опасности втягивания США в прямой конфликт с Россией. Своим мнением поделился обозреватель Тед Снайдер в статье для The American Conservative.

Как считает аналитик, Украина не сможет использовать ракеты без помощи американской разведки в определении целей и направлении ракет. А этом является потенциальной красной линией. В результате может начаться открытый конфликт Вашингтона и Москвы.

Как отметил Снайдер, Штаты производят менее 200 таких ракет в год, а Украина не имеет платформ для запуска Tomahawk, поэтому вряд ли их передадут Киеву.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна. Дело в том, что данные ракеты находятся в пользовании американцев, указал он.

В свою очередь, по мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, президент США вряд ли разрешит Украине использовать ракеты Tomahawk, даже если примет решение об их отправке Киеву.

