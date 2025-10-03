Мир
03:26, 3 октября 2025Мир

В США предупредили Украину о нюансе с поставками ракет Tomahawk

Миршаймер: Трамп вряд ли разрешит Украине использовать ракеты Tomahawk
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matthew Daniels / Global Look Press / ZUMA Press

Президент США Дональд Трамп вряд ли разрешит Украине использовать крылатые ракеты Tomahawk, даже если примет решение об их отправке Киеву. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он полагает, что дискуссии о возможной передаче Вашингтоном разведданых Киеву ведутся именно в контексте поставок этих ракет. Однако, как считает эксперт, даже если Украина их получит, то маловероятно, что ей позволят их применять.

«Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, но негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

