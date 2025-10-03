В США предупредили Украину о нюансе с поставками ракет Tomahawk

Миршаймер: Трамп вряд ли разрешит Украине использовать ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп вряд ли разрешит Украине использовать крылатые ракеты Tomahawk, даже если примет решение об их отправке Киеву. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он полагает, что дискуссии о возможной передаче Вашингтоном разведданых Киеву ведутся именно в контексте поставок этих ракет. Однако, как считает эксперт, даже если Украина их получит, то маловероятно, что ей позволят их применять.

«Тем не менее, даже в отдельных случаях вряд ли Трамп на это пойдет», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя, но негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.