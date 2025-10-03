Бывший СССР
3 октября 2025
Эксклюзив

Вероятность передачи ракет Tomahawk Украине оценили

Военный эксперт Дандыкин назвал передачу Tomahawk Украине маловероятной
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kallysta Castillo / U.S. Navy / AP

Передача Украине крылатых ракет Tomahawk маловероятна, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своей оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Дело в том, что данные ракеты находятся в пользовании у американцев, указал эксперт.

«Морской вариант отметается сразу, потому что на Украине негде их размещать, и, вообще, они на американских кораблях и подводных лодках находятся. С сухопутными вариантами тоже сложно. Но если разговоры об этом зашли, значит, так или иначе это реализуется. Скорее всего, речь пойдет о так называемой ракете Barracuda — это крылатая ракета облегченная с дальностью где-то до 900 километров. Тоже неприятная, но несет меньше взрывчатки. Запускаться может с самолетов», — поделился Дандыкин.

Ранее маловероятной передачу Tomahawk Украине также называло агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

По мнению профессора Чикагского университета Джона Миршаймера, президент США Дональд Трамп вряд ли разрешит Украине использовать ракеты Tomahawk, даже если примет решение об их отправке Киеву.

    Все новости