Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:17, 3 октября 2025Мир

В США усомнились в передаче Tomahawk Украине

Reuters: Несмотря на заявления США, передача Tomahawk Украине маловероятна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: U.S. Navy / Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Reuters

Несмотря на заявления представителей администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет Tomahawk, их передача Украине маловероятна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

Они усомнились в том, что планы поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тысячи километров, реализуемы. Имеющиеся у Штатов запасы предназначены для Военно-морских сил, американские военные часто применяют их для атаки наземных целей. При этом, как указали собеседники агентства, дефицита Tomahawk нет, однако Украине, вероятнее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

Американский чиновник добавил, что Вашингтон может рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить другое дальнобойное оружие и передать его Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Однако, как подчеркнул глава государства, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У нас кратно меньше». Путин сравнил потери России и Украины и рассказал о ситуации в зоне СВО

    Лидеры ЕС не смогли договориться по кредиту для Украины

    Врачи предупредили об опасности сушилок для рук

    Волны выбросили на берег загадочное существо

    В США усомнились в передаче Tomahawk Украине

    В базу «Миротворца» попали шесть российских детей

    Интерес Индии к российским Су-57 объяснили

    Стало известно решение ФИФА по отстранению Израиля

    Пассажиры российского аэропорта пожаловались на задержки на паспортном контроле

    На Западе прокомментировали ответ Путина на слова Трампа о «бумажном тигре»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости