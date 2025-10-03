В США усомнились в передаче Tomahawk Украине

Reuters: Несмотря на заявления США, передача Tomahawk Украине маловероятна

Несмотря на заявления представителей администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Вашингтон обсуждает поставки Киеву ракет Tomahawk, их передача Украине маловероятна. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника и еще несколько источников.

Они усомнились в том, что планы поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет, способных преодолевать расстояние до 2,5 тысячи километров, реализуемы. Имеющиеся у Штатов запасы предназначены для Военно-морских сил, американские военные часто применяют их для атаки наземных целей. При этом, как указали собеседники агентства, дефицита Tomahawk нет, однако Украине, вероятнее всего, поставят другие системы с меньшей дальностью действия.

Американский чиновник добавил, что Вашингтон может рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить другое дальнобойное оружие и передать его Киеву.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что возможная поставка Украине ракет Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя. Однако, как подчеркнул глава государства, использование Киевом ракет негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона.