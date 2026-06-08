Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:23, 8 июня 2026Экономика

Жителей российского города предупредили об опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливня. Об этом предупредили жителей российского города в пресс-службе администрации губернатора.

Предупреждение будет действовать с 12 до 22 часов вторника, 9 июня. В это время, по прогнозам Росгидромета, на Петербург обрушится гроза с дождем и сильным ветром, местами пройдут ливни. «При грозе возможно кратковременное усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — уточняется в сообщении.

Жителей и гостей Северной столицы власти призвали соблюдать особую осторожность.

Ранее скорую грозу и сильный ветер спрогнозировали жителям Москвы. Во второй половине дня 8 июня небо над столицей затянет многослойными облаками, станет пасмурно. К вечеру на мегаполис обрушится ливневый дождь с грозой. Вместе с тем усилится и ветер — во время грозы его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия ударов по стратегическому мосту в Одесской области показали

    Раскрыты подробности о получившем нож в спину от неизвестного в Москве мужчине

    Заклинание невидимости подвело вора в легендарном храме

    Побывавшая в России француженка назвала главный недостаток местных мужчин

    61-летняя Алена Апина отреагировала на критику откровенных нарядов

    Нидерланды решили выйти из программы обучения ВСУ

    Туристка отправилась на музыкальный фестиваль во Францию и бесследно исчезла

    Россиянин без причины избил пенсионерку на глазах у прохожих и попал на видео

    В США призвали устранить Зеленского

    Реку в одном из пушкинских мест залило фекалиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok