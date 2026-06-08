Жителей российского города предупредили об опасности

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за ливня

В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ливня. Об этом предупредили жителей российского города в пресс-службе администрации губернатора.

Предупреждение будет действовать с 12 до 22 часов вторника, 9 июня. В это время, по прогнозам Росгидромета, на Петербург обрушится гроза с дождем и сильным ветром, местами пройдут ливни. «При грозе возможно кратковременное усиление ветра до 15-20 метров в секунду», — уточняется в сообщении.

Жителей и гостей Северной столицы власти призвали соблюдать особую осторожность.

Ранее скорую грозу и сильный ветер спрогнозировали жителям Москвы. Во второй половине дня 8 июня небо над столицей затянет многослойными облаками, станет пасмурно. К вечеру на мегаполис обрушится ливневый дождь с грозой. Вместе с тем усилится и ветер — во время грозы его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду, рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.