Звезда «Солдатов» пожаловалась на маленькие алименты

Актриса Наталья Гудкова заявила, что бывший муж выплачивает ей 13 тысяч рублей в месяц

Актриса Наталья Гудкова призналась, что ее бывший муж ежемесячно выплачивает ей алименты в размере 13 тысяч рублей. Об этом она сообщила в шоу «Звезды сошлись».

По словам артистки, второй экс-супруг прекратил с ней общение и заблокировал. Мужчина не встречается со своим ребенком, а контактирует с ним только по почте.

«Первый муж — актер, который вообще не платил алименты, на него никто не подавал. Царство небесное, Денис. Хороший парень, талантливый. Но я ушла, потому что мне всегда говорилось, что денег нет», — призналась артистка.

Гудкова снималась в таких проектах, как «Солдаты», «Карпов», «Акушерка», «Мата Хари», «Я остаюсь», «Водитель для Веры».

Ранее стало известно, что актриса Ольга Зуева решила через суд взыскать алименты с бывшего возлюбленного Данилы Козловского. Исковое заявление поступило в суд в начале мая.