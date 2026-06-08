Стюардесса получила удар по голове лодкой во время плавания и не выжила

DM: Стюардесса American Airlines не выжила после удара лодкой по голове на пляже в США

Стюардесса авиакомпании American Airlines не выжила во время плавания с маской на побережье в США — ее переехала моторная лодка. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Трагедия произошла 3 июня на пляже Голливуд-Бич неподалеку от Майами, штат Флорида. Бортпроводница Келли Мелинда Уильямс занималась снорклингом и получила удар лодкой по голове. Ее бездыханное тело вытащили из воды рыбаки.

Полиция Голливуда совместно с Управлением по охране рыбы и дикой природы Флориды проводят расследования, чтобы установить причастных к смерти отдыхающей.

Ранее винт лодки разорвал грудь туристки в Колумбии. Женщина отдыхала с коллегами на надувной лодке, однако лодочник потерял управление.