Путешествия
Путешествия
16:52, 18 марта 2026

Винт лодки разорвал грудь туристки в Колумбии

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Natispace / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавшая в портовом городе Колумбии туристка угодила под винт моторной лодки во время морской экскурсии и не выжила. Об этом сообщило издание The Sun.

42-летняя Джули Натали Бохоркес, которая более 15 лет проработала акушером-гинекологом, приехала в Картахену на медицинскую конференцию. 15 марта женщина отдыхала с коллегами. Компания решила отправиться на надувной лодке с мотором в сторону острова Бару. Во время путешествия лодочник потерял управление над транспортом.

Судно перевернулось и группа врачей оказалась в воде. В итоге вышедшая из-под контроля лодка переехала доктора Бохоркес. Винт разорвал путешественнице грудь и руки, ее госпитализировали в критическом состоянии. Однако по приезде в больницу у врача остановилось сердце, реанимационные мероприятия не смогли вернуть пострадавшую к жизни. Главное морское управление страны проводит расследование происшествия.

Ранее россиянин в стране Азии сбросил сына за борт на винты катера. Мужчина тяжело переживал развод с женой и злоупотреблял марихуаной.

    Последние новости

    Страна БРИКС отправила к Ормузскому проливу свой флот

    Путин высказался о результатах паралимпийцев из команды России

    Названы самые популярные прически 2026 года

    Туриста ударили ножом в живот и бросили истекать кровью на популярном острове Европы

    Борющийся с раком Кушанашвили рассказал о съемках с калоприемником

    Долю иностранных дронов ВСУ оценили

    Инфляционные ожидания россиян выросли

    Назван единственный способ остановить «вакханалию» питбайкеров на дорогах

    Алаудинов позвонил выложившему пост с критикой СВО юристу и сделал заявление

    Российские судьи подкупили друг друга

    Все новости
