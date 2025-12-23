Реклама

Россиянин сбросил сына за борт на винты катера в стране Азии

Mash: Россиянин сбросил сына-подростка за борт на винты катера в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Don Huan / Shutterstock / Fotodom

Россиянин-релокант сбросил сына за борт на винты катера в Таиланде и получил 12 лет тюрьмы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла еще в начале 2025 года, однако известно о ней стало лишь в декабре, когда суд вынес мужчине приговор. Известно, что 45-летний Артем Бугорский вместе с 13-летним сыном Лукасом возвращались с Суринских островов. В один момент отец взял подростка за ноги, выкинул за борт прямо на винты и прыгнул следом. Когда ребенка вытащили из воды, Бугорский отказался выплывать — надеялся попасть под мотор. В результате Лукас не выжил из-за серьезных травм головы. Оказалось, что за несколько дней до случившегося отец и сын обсуждали совместное самоубийство.

Близкие утверждают, что между ними были теплые отношения. По их словам, Бугорский-старший проводил много времени с Лукасом, обучал его русскому языку и требовал заучивать стихотворения поэта Александра Пушкина. Однако мужчина тяжело переживал развод с женой и злоупотреблял марихуаной — ее обнаружили в его рюкзаке при задержании в стране Азии. После расхода с супругой у отца начались проблемы с психикой, также он потерял работу.

Суд приговорил россиянина к 12 годам тюрьмы. Уточняется, что в Таиланде нет специальных тюрем для душевнобольных, поэтому отбывать наказание Бугорский будет в обычной местной тюрьме. Известно, что его адвокат собирается подавать апелляцию.

Ранее российский турист прокатился на водной горке в Таиланде и потерял сознание. Спасти его не удалось.

    Обсудить
