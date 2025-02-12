Россиянин съехал с водной горки в Таиланде, потерял сознание и не выжил

Bangkok Post: Россиянин съехал с водной горки в Таиланде и не выжил

Российский турист прокатился на водной горке в Таиланде, потерял сознание и не выжил. Об этом пишет местное издание Bangkok Post.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 11 февраля, у острова Ко Сак на восточном побережье королевства. По словам очевидца, члена экипажа туристической лодки по имени Ни, 33-летний россиянин Андрей А. съехал в воду, а когда вернулся на борт, пожаловался на сильную боль в спине. Вскоре мужчина рухнул на палубу без сознания.

На судно вызвали спасателей, которые доставили Андрея на катере в городскую больницу Паттайи. Все попытки реанимировать его во время поездки оказались безуспешными. Полиция начала расследование.

Ранее другой российский турист пережил инфаркт в аэропорту Пхукета и впал в кому. 52-летний мужчина почувствовал себя плохо перед вылетом в Россию.

