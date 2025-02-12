Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Таиланда и впал в кому

Shot: 52-летний россиянин пережил инфаркт в аэропорту Пхукета

Российский турист пережил инфаркт в аэропорту Пхукета, Таиланд, и впал в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 52-летний Дмитрий Д. почувствовал себя плохо в авиагавани перед вылетом в Россию 7 февраля. Мужчина лишился сознания, а прибывшие на место врачи диагностировали инфаркт. Туриста прооперировали в госпитале, после чего он впал в кому.

Страховки у Дмитрия не оказалось, из-за чего его матери придется оплачивать лечение сына в больнице из собственных денег. Она уже должна около 320 тысяч бат (904 тысячи рублей), однако таких денег у женщины нет. Родственники начали сбор средств, чтобы оказать ей помощь.

Ранее у пассажира самолета российской авиакомпании случился инфаркт во время полета, он не выжил. После шести часов полета 68-летнему мужчине стало плохо, и он потерял сознание на борту.