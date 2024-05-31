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11:40, 31 мая 2024Путешествия

Россиянин потерял сознание на борту самолета и не выжил

«Авиаторщина»: у россиянина случился инфаркт на рейсе Хабаровск — Москва

Фото: Unsplash

У пассажира самолета российской авиакомпании случился инфаркт во время полета, он не смог выжить. Об этом стало известно Telegram-каналу «Авиаторщина».

Инцидент произошел 30 мая на рейсе из Хабаровска в Москву. После шести часов полета 68-летнему мужчине стало плохо, и он потерял сознание на борту. По предварительной информации, у него был сердечный приступ.

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Бортпроводники оказали пассажиру первую помощь. Кроме того, среди участников рейса был медик, который провел реанимационные мероприятия. Командир воздушного судна решил срочно сесть на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде.

Отмечается, что за десять минут до посадки у россиянина пропал пульс. После приземления на борт самолета поднялась бригада медиков. Мужчину пытались реанимировать в течении получаса, однако спасти его не удалось.

«Вместе с мужчиной летела супруга, которая осталась в Нижнем Новгороде, — сказано в публикации. — Через час самолет вылетел в Москву».

Ранее пассажирский самолет, летевший в Сочи из Петербурга, экстренно сел в аэропорту Минвод. У воздушного судна произошла течь топлива.

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      Мария Борисова
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