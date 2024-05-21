Один человек погиб и 70 пострадали на рейсе лучшей авиакомпании мира. Что там произошло?

Число пострадавших из-за турбулентности на рейсе Singapore Airlines превысило 70

Более 70 человек пострадали во время сильной турбулентности на рейсе авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур. Семь пассажиров получили серьезные ранения, один мужчина не выжил.

Самолет попал в турбулентность, когда бортпроводники разносили еду

Самолет Boeing 777-300ER направлялся из столицы Великобритании в Сингапур во вторник, 21 мая. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

На борту попавшего в турбулентность самолета Singapore Airlines находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа Фото: Reuters

По данным сервиса FlightRadar24, когда воздушное судно находилось над Мьянмой на высоте 37 тысяч футов (около 11,2 тысячи метров), оно попало в воздушную яму. Это произошло, когда бортпроводники разносили завтрак. В результате десятки пассажиров были травмированы, а пилоты были вынуждены резко сменить курс и посадить лайнер в Бангкоке.

У некоторых пассажиров были сломаны руки, у самолета обрушилась часть потолка

После приземления всех пострадавших доставили в больницу Самитивей Сринакарин в Бангкоке. Генеральный менеджер аэропорта Суварнабхуми Киттипонг Киттикачорн рассказал, что семь путешественников получили серьезные травмы, у некоторых сломаны руки. Среди них — граждане Малайзии, Великобритании, Новой Зеландии, Испании, США и Ирландии.

По словам Киттикачорна, сотрудникам воздушной гавани потребовалось полтора часа, чтобы эвакуировать всех пассажиров. Турбулентность также нанесла значительный ущерб салону самолета: обрушились части потолка и багажные отсеки.

Один из пассажиров рейса Singapore Airlines, 73-летний британец по имени Джеффри Ральф Китчен, не выжил. По данным полиции, у мужчины случился сердечный приступ. Супруга британца, с которой он путешествовал, сейчас находится в больнице.

Это первый случай в Таиланде, когда турбулентность привела к человеческим жертвам Киттипонг Киттикачорн генеральный менеджер аэропорта Суварнабхуми в Бангкоке

Singapore Airlines, Boeing и посольство Великобритании в Таиланде пообещали помочь пострадавшим

Посольство Великобритании в Таиланде отреагировало на трагедию и опубликовало сообщение в соцсети X о том, что оно направляет сотрудников консульства в Бангкок для поддержки британских граждан. Сотрудники ведомства заверили, что они находятся в контакте с местными властями.

Представители Singapore Airlines также подчеркнули, что они окажут «всю возможную помощь» пассажирам и экипажу. Для этого перевозчик отправит в Бангкок команду специалистов.

Коме того, компания Boeing, на самолете которой произошел инцидент, заявила, что она «поддерживает связь» с перевозчиком.

Мы находимся в контакте с авиакомпанией Singapore Airlines по поводу рейса SQ321 и готовы ее поддержать. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье, потерявшей близкого человека, и наши мысли с пассажирами и экипажем Заявление компании Boeing для CNN

Причиной инцидента могла стать «турбулентность ясного неба»

Американский авиационный эксперт Дэмиан Девлин считает, что самолет Singapore Airlines мог попасть в «турбулентность ясного неба» (ТЯН). В отличие от других видов атмосферной турбулентности, она возникает в абсолютно безоблачном пространстве.

«Это событие могло быть вызвано внезапным и непредсказуемым характером "турбулентности ясного неба", которая не имеет видимых индикаторов для радаров или спутников. Пилоты узнают о ней, когда пролетают через такую зону, — пояснил эксперт. — Сообщения о том, что самолет упал на несколько тысяч футов, вероятно, неверны. Хотя он мог продолжать испытывать турбулентность на протяжении всего времени, это, вероятно, было стандартным снижением на новый эшелон полета».

Другой авиационный эксперт, Джон Стрикленд, рассказал, что турбулентность — это нормальное явление и она редко приводит к травмам и и более трагичным последствиям.

«Турбулентность, конечно, представляет определенную опасность, но именно поэтому авиакомпании предпринимают множество действий для предотвращения серьезных последствий», — пояснил Стрикленд.

Еще один специалист, бывший сотрудник Hong Kong Airlines и старший преподаватель в Новом университете Бакингемшира Марко Чан, дополнил, что пилоты перед полетом изучают погодные условия и прогнозируют возможные зоны турбулентности.

Однако, по его словам, ни один из приборов не может показать точное место, в котором самолет столкнется с болтанкой, поэтому пилоты опираются на собственный опыт и предупреждения диспетчеров.

Singapore Airlines считается одной из самых безопасных авиакомпаний в мире. Единственная трагедия с ее участием произошла в октябре 2000 года, когда Boeing 747-400 взлетел с закрытой взлетно-посадочной полосы на Тайване во время сильного дождя и потерпел крушение. Находившиеся на борту 83 человека не выжили.

