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13:51, 21 мая 2024Путешествия

Пассажир не выжил во время сильной турбулентности на рейсе из Лондона

BI: пассажир Singapore Airlines не выжил во время сильной турбулентности

Фото: Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com

Несколько пассажиров авиакомпании Singapore Airlines пострадали и один не выжил во время сильной турбулентности. Об этом пишет издание Business Insider (BI) со ссылкой на представителей перевозчика.

Уточняется, что инцидент произошел во вторник, 21 мая, на рейсе из Лондона в Сингапур. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет вылетел из столицы Великобритании вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке.

В авиакомпании заявили, что ее сотрудники работают с властями Таиланда, чтобы предоставить всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

В апреле пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности и семь часов страдал от боли. Несчастный случай произошел, когда мужчина возвращался из туалета.

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      Алина Черненко
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