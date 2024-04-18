Пассажир сломал ногу во время турбулентности и семь часов страдал от боли

NZ Herald: пассажир Air New Zealand сломал ногу на рейсе Бали — Окленд

Пассажир самолета авиакомпании Air New Zealand сломал ногу во время турбулентности и семь часов страдал от боли. Подробностями истории поделилось издание NZ Herald.

Уточняется, что немецкие туристы Нико и Саша, живущие на Бали уже 13 лет, сели на самолет из Денпасара в Окленд вечером во вторник, 16 апреля. После того как в салоне погасло табло с просьбой пристегнуть ремни безопасности, 47-летний Нико пошел в туалет. По словам путешественника, когда он возвращался на свое место, самолет попал в турбулентность.

Друг, который ждал Нико в аэропорту Окленда, рассказал журналистам, что в результате инцидента его приятель получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей. «Его нога практически сломалась пополам», — подчеркнул знакомый пострадавшего, добавив, что Нико пришлось терпеть мучительную боль в течение всего рейса.

После посадки пассажира встретили врачи, которые оказали ему первую помощь и доставили его в больницу Мидлмор.

В марте пилот американской авиакомпании Delta Air Lines получил травмы во время полета из-за сильной турбулентности. Несмотря на это он решил продолжить маршрут и благополучно посадил воздушное судно в аэропорту Флориды.

