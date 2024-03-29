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19:03, 29 марта 2024Путешествия

Пилот пассажирского самолета получил травмы из-за сильной турбулентности

Пилот Delta Air Lines получил травмы из-за сильной турбулентности

Фото: Mike Blake / Reuters

Пилот американской авиакомпании Delta Air Lines получил травмы во время полета из-за сильной турбулентности. Об этом пишет портал Aviation Safety Network.

Непредвиденная ситуация произошла в пассажирском самолете, направлявшемся из Атланты (Джорджия) в Тампу (Флорида), 27 марта.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Отмечается, что лайнер благополучно приземлился в авиагавани Флориды. О состоянии пострадавшего члена экипажа не сообщается.

Ранее самолет национального перевозчика Боливии Boliviana de Aviación столкнулся со стаей собак на взлетно-посадочной полосе. В момент инцидента на борту Boeing находились пассажиры.

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      Фариза Бацазова
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