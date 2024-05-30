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12:39, 30 мая 2024Путешествия

Летевший в Сочи пассажирский самолет экстренно сел в другом городе

Shot: летевший из Петербурга в Сочи пассажирский самолет сел в Минводах

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажирский самолет российской авиакомпании, летевший из Санкт-Петербурга в Сочи, экстренно сел в другом городе из-за утечки топлива. Об этом в четверг, 30 мая, сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что лайнер приземлился в аэропорту Минеральных Вод. Пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее самолет российской авиакомпании объявил сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Нештатная ситуация произошла 28 мая на рейсе из московского аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский.

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      Марк Успенский
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