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16:19, 29 мая 2024Путешествия

Российский самолет экстренно сменил курс из-за пассажира с симптомами эпилепсии

Aviaincident: Boeing экстренно сел в Магадане из-за больного пассажира на борту

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самолет российской авиакомпании объявил сигнал срочности в небе из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 28 мая на рейсе из московского аэропорта Шереметьево в Петропавловск-Камчатский. Во время полета 57-летнему мужчине стало плохо: у него участилось сердцебиение и появились симптомы эпилепсии.

Пилоты Boeing-777 экстренно сменили курс и сели в Магадане. Уточняется, что по прибытии самолета на запасной аэродром пассажиру потребовалась реанимация.

В тот же день вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Мурманской области. Когда он летел на турбазу из села Ловозеро, на борту возникла техническая неисправность.

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      Мария Борисова
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