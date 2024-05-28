Вертолет с пассажирами экстренно сел в российском регионе

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» экстренно сел в Мурманской области

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» с пассажирами на борту экстренно сел в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что причиной стала техническая неисправность. Инцидент произошел в районе реки Пача российского региона, за 20 километров до пункта назначения.

«По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — заметили в ведомстве.

На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Обстоятельства случившегося будут расследованы.

Ранее самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку из-за запаха гари в кабине пилотов. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Airbus 12 апреля.

