Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:44, 28 мая 2024Путешествия

Вертолет с пассажирами экстренно сел в российском регионе

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» экстренно сел в Мурманской области
СюжетЗадымление и запах гари в Москве:

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Мурманавиа» с пассажирами на борту экстренно сел в Мурманской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что причиной стала техническая неисправность. Инцидент произошел в районе реки Пача российского региона, за 20 километров до пункта назначения.

«По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет», — заметили в ведомстве.

На борту находились три члена экипажа и четыре пассажира. Обстоятельства случившегося будут расследованы.

Ранее самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку из-за запаха гари в кабине пилотов. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Airbus 12 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Путин назвал легитимного правителя Украины. И предположил, когда там сменится власть

      Стало известно об использовании ВСУ системы Patriot для атак по российским целям

      78-летняя Хелен Миррен раскрыла секрет привлекательности

      Арестован бывший мэр российского города

      В Тверской области нашли уникальные реликвии

      Онколог назвала самые опасные для загорающих страны и регионы

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение местных к русским

      В США допустили возможность полного запрета российских товаров

      На Украине высказались о возможности восстановления энергообъектов до зимы

      Путин назвал причину молчания на Западе об обстрелах Белгорода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше