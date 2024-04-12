Самолет с россиянами совершил экстренную посадку из-за запаха гари на борту

Летевший из Сочи самолет экстренно сел в Москве из-за запаха гари на борту

Самолет с россиянами на борту совершил экстренную посадку из-за запаха гари в кабине пилотов. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Сочи в Москву Airbus в пятницу утром, 12 апреля. В результате воздушное судно село в столичном аэропорту Шереметьево в 09:19 мск.

Отмечается, что приземление прошло благополучно. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании UTair подал сигнал срочности в небе. Инцидент случился с направлявшимся из Москвы в Нижневартовск Boeing 737-500 в среду, 10 апреля. Во время полета у лайнера отказал генератор.